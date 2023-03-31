Владимир Зеленский

31.03.23 12:29

Как оформить Е-рецепт, чтобы купить нужные лекарства?

31.03.23 12:25

Лукашенко считает, что ни Украина, ни Россия не смогут победить в войне

31.03.23 12:14

В Херсонской области энергетики подорвались на мине

31.03.23 12:04

Резников рассказал о грядущем контрнаступлении Украины

31.03.23 11:42

Е-рецепт: с 1 апреля 2023 в Украине большинство популярных лекарств будут продавать при предъявлении спецкода

31.03.23 11:32

На восстановление Мариуполя могут уйти десятки лет

31.03.23 11:04

Стало известно о новых атакующих тактиках России

31.03.23 10:41

ЕС может отправить миротворцев в Украину

31.03.23 10:29

Украина накопила запас электроэнергии, но отключения все еще возможны

31.03.23 10:02

В апреле погода будет неприятно удивлять украинцев