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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Автор: президент Украины
31.03.23 12:02
73
Владимир Зеленский

Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы.

Источник: Telegram

Тэги: общество, Россия, война, Владимир Зеленский, новости Украины

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