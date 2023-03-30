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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Илон Маск

Илон Маск

Автор: американский миллиардер
30.03.23 12:12
21
Илон Маск

Политика США была слишком жесткой, что заставляет страны хотеть отказаться от доллара. В сочетании с избыточными государственными расходами, которые заставляют другие страны поглощать значительную часть нашей инфляции.

Источник: Twitter

Тэги: США, мир, экономика, финансы, Илон Маск

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