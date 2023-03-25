Жозеп Боррель

Важно, что этот визит (Си Цзиньпина в Москву) снижает риск начала ядерной войны, и они (китайцы) дали это понять очень и очень четко.
Источник: Financial Times
Важно, что этот визит (Си Цзиньпина в Москву) снижает риск начала ядерной войны, и они (китайцы) дали это понять очень и очень четко.
Источник: Financial Times
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