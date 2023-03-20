Си Цзиньпин

Китай и Россия – добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками.
Источник: российские СМИ
Китай и Россия – добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками.
Источник: российские СМИ
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