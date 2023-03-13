Михаил Саакашвили

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 159 800 солдат

В Украине ожидается очень сильное потепление

В Подмосковье ночью что-то сильно горело и взрывалось

В США рухнул второй крупный банк за неделю, ожидается экстренное обращение Байдена и дальнейший банкопад

Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте

«Навальный» получил «Оскар», за это американцев раскритиковали в Украине

13.03.23 10:04

В США рухнул второй крупный банк за неделю, ожидается экстренное обращение Байдена и дальнейший банкопад

13.03.23 09:09

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 159 800 солдат

13.03.23 08:06

Оскар 2023 получил фильм о человеке в мультивселенной «Всё везде и сразу» с Мишель Йео в главной роли

12.03.23 10:11

Золотая малина 2023 досталась фильму про Мэрилин Монро

11.03.23 18:30

В 2046 году астероид размером с бассейн, с большой вероятностью, врежется в Землю

11.03.23 17:21

Криптовалюта USDC утратила привязку к доллару после падения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank

11.03.23 17:01

Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся 29 апреля

10.03.23 18:35

В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка

10.03.23 13:56

В Киеве отменили стабилизационные отключения

10.03.23 12:54

В ОП рассказали, когда Украина пойдет в контрнаступление