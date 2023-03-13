Михаил Саакашвили

Сначала я был 120 килограммов, сейчас имею 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность.
Источник: Sky News
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