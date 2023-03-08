Владимир Зеленский

Мы понимаем, что после Бахмута они могли пойти дальше. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины в донецком направлении.
Источник: CNN
Мы понимаем, что после Бахмута они могли пойти дальше. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины в донецком направлении.
Источник: CNN
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