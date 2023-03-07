Президент (Украины Владимир) Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции (инцидент в Мачулищах) не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент.
Источник: «Зеркало»
Президент (Украины Владимир) Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции (инцидент в Мачулищах) не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент.
Источник: «Зеркало»
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