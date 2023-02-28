Дэвид Петреус

Мы переживаем время возобновления соперничества великих держав, когда геополитика в значительной степени определяет возможности экономики, торговли и финансирования.
Источник: Bloomberg
Мы переживаем время возобновления соперничества великих держав, когда геополитика в значительной степени определяет возможности экономики, торговли и финансирования.
Источник: Bloomberg
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