Александр Лукашенко

Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования.
Источник: Пул первого
Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования.
Источник: Пул первого
Верующие столичных храмов УПЦ собрали более полумиллиона гривен в поддержку ВСУ
В Польше рассказали, когда Украина получит следующую партию танков Leopard 2
Выяснилось, чем занимается сын Лукашенко
Стало известно, кого на выборах президента США готовы поддержать республиканцы
Госдолг Германии вырос… в десять раз
В НАТО раскрыли коварный план РФ по Молдове
Шмыгаль объяснил, когда будет возможно примирение с РФ
В Турции произошло очередное мощное землетрясение
Страны G7 сделали важное заявление по Украине
ЕС продлил санкции против Лукашенко и его окружения
В Турции произошло очередное мощное землетрясение
В Дії появилась судьбоносная функция
Ночью над Киевом снова сбивали дроны-камикадзе
Коронавирус появился из-за утечки в лаборатории, — США
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 148 690 солдат
В Беларуси подорвали российский самолет ДРЛО А-50, который охотился за ПВО
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 148 130 солдат
Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 147 470 солдат
В Украину прибыли первые польские танки Leopard 2
Трамп сделал несколько скандальных заявлений по Украине
Розслідування УП проти Андрія Смирнова це особиста помста Севгіль Мусаєвої за переслідування Костянтина Григоришина?
В СМИ просочился документ о планах России поглотить Беларусь
Новый штамм коронавируса зафиксирован в четырех областях Украины
Названы вероятные новые цели ракетных ударов россиян
На ближайшие дни школам рекомендуют перейти на дистанционку из-за угрозы обстрелов
Стало известно, сколько сейчас весит Саакашвили
Буданов таинственно прокомментировал пожары в России
Китай резко осудил визит Байдена в Киев
В Одессе девушка отравилась маринованными грибами с Привоза
17-летних парней перестали выпускать из Украины
Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине