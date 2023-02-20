Владимир Зеленский

Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется.
Источник: обращение к украинцам
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