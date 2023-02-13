Сильвио Берлускони

Я оцениваю поведение этого джентльмена (президента Украины Владимира Зеленского) очень и очень негативно.
Источник: IL Messaggero
Я оцениваю поведение этого джентльмена (президента Украины Владимира Зеленского) очень и очень негативно.
Источник: IL Messaggero
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