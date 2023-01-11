Владимир Зеленский

Названо число пленных бойцов с «Азовстали»

Появилось видео, как в России у самолета прямо в воздухе открылся люк

Киевлян призывают не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости

На вокзале в Париже людей порезали ножом

Россия намерена с новой силой ударить по Украине, — Зеленский

Ситуация с электричеством в Украине ухудшилась из-за морозов

Канада Купит у США систему NASAMS для Украины

CAS отклонил апелляцию российских клубов по дисквалификации в еврокубках

11.01.23 10:34

Зеленский лишил гражданства четырех нардепов-предателей

11.01.23 09:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 112 960 солдат

10.01.23 16:24

Отключений света в Киеве и области становится больше. Названа причина

10.01.23 14:08

В Крыму с самого утра гремели взрывы

10.01.23 12:17

Шольц назвал условие поставок танков Leopard в Украину

10.01.23 11:47

Во многих областях Украины снова применяются аварийные отключения

10.01.23 09:14

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 112 470 солдат

09.01.23 15:33

В МИД назвали самый короткий путь к победе в войне против России

09.01.23 14:54

В Николаеве возникли серьезные проблемы с водой

09.01.23 10:53

Названы сроки восстановления украинской энергосистемы