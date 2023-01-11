Владимир Зеленский

Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия.
Источник: выступление на премии Золотой глобус
Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия.
Источник: выступление на премии Золотой глобус
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