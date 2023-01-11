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Фразы > Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Автор: президент Украины
11.01.23 10:34
98
Владимир Зеленский

Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия.

Источник: выступление на премии Золотой глобус

Тэги: Украина, общество, война, культура, Золотой глобус, Владимир Зеленский, новости Украины

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