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Фразы > Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Автор: советник главы Офиса президента Украины
06.01.23 09:50
107
Михаил Подоляк

Мне кажется, что цифра (убитых и раненых российских солдат) немного больше 300 тысяч.

Источник: «24 канал»

Тэги: общество, Россия, война, новости Украины, Михаил Подоляк

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