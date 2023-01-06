Михаил Подоляк

Рейтинг армий мира: Украина усилила свои позиции

Появилось видео, как юморист Галкин ответил «Героям слава!» на «Слава Украине!»

Стало известно, почему в Украине растет спрос на валюту

Стало известно о глобальных потерях генерации электроэнергии в Украине

В Украине и мире резко отреагировали на рождественское прекращение огня со стороны РФ

В Киеве после падения с двадцатого этажа погиб шестнадцатилетний парень

В ОП анонсировали крупную военную помощь и выход на границы 1991 года

Принц Гарри признался, что убивал людей и употреблял наркотики

06.01.23 10:32

В Украине и мире резко отреагировали на рождественское прекращение огня со стороны РФ

06.01.23 09:25

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 110 250 солдат

05.01.23 15:57

В Украине водительские права будут выдавать по-новому

05.01.23 15:22

Украина получила от Германии крупную партию военной помощи

05.01.23 13:36

Экс-полковник британской армии предрек войну России и НАТО уже в этом году

05.01.23 11:13

В Минобороны озвучили ближайшие планы врага

05.01.23 10:27

Украина вскоре получит первые танки европейского образца

05.01.23 09:29

Мир может «накрыть» новый штамм коронавируса

05.01.23 09:10

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 109 720 солдат

04.01.23 20:19

У Путина - рак и он скоро умрет, - Буданов