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Источник: Twitter
Любой аккаунт (в Twitter), который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это является нарушением физической безопасности.
Источник: Twitter
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