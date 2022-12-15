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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Илон Маск

Илон Маск

Автор: миллиардер
15.12.22 10:06
68
Илон Маск

Любой аккаунт (в Twitter), который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это является нарушением физической безопасности.

Источник: Twitter

Тэги: мир, Twitter, социальная сеть, Илон Маск

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