Виталий Кличко

Прошу также предпринимателей, владельцев рекламных плоскостей, магазинов, кафе и ресторанов максимально экономить на освещении вывесок и экранов.
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