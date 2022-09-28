Ангела Меркель

Вы должны серьезно относиться к его (президента РФ Владимира Путина) словам.
Источник: Süddeutsche Zeitung
Вы должны серьезно относиться к его (президента РФ Владимира Путина) словам.
Источник: Süddeutsche Zeitung
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