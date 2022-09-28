Ангела Меркель

В Киеве пытались изнасиловать девушку прямо в вагоне метро

Стало известно, каким регионам Украины угрожают иранские дроны

Всего за сутки из России в Грузию выехали более десяти тысяч человек

Для России готовят спецтрибунал, — Зеленский

Россиянин совершил самоподжог, чтобы не идти на войну в Украину

Появились подробности бойни в российской школе

В одной из российских школ произошла кровавая бойня

Президент Южной Корее обматерил американских конгрессменов

Лавров обозвал «ЛНР» «Лаосской республикой»