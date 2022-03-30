Дэвид Малпасс

Мы являемся свидетелями масштабной реструктуризации мирового рынка нефти и газа, где гибкость предложения стран Персидского залива будет иметь решающее значение для снижения волатильности в ближайшие месяцы.
Источник: Reuters
Мы являемся свидетелями масштабной реструктуризации мирового рынка нефти и газа, где гибкость предложения стран Персидского залива будет иметь решающее значение для снижения волатильности в ближайшие месяцы.
Источник: Reuters
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