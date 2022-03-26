Маркиян Лубкивский

Как правильно перейти на летнее время в Украине

Несмотря на войну, Украина готова накормить зерном весь мир

Наблюдатель ООН рассказал, что происходит на ЧАЭС

Генштаб ВСУ заявил, что в Украине уже погибли 16,4 тысячи россиян

Управделами УПЦ рассказал о тайне и силе Креста Господня

На Виннитчине и Сумщине УПЦ передали медикаменты для лечения украинских военных

В полиции опровергли фейки об оружии в храмах УПЦ на Ровенщине

В УПЦ помогают беженцам, больницам, нуждающимся и украинским воинам

В УПЦ опровергли фейк о «священнике», благословляющем русских военных

Монастыри УПЦ приняли и оказали помощь тысячам беженцев

26.03.22 11:13

Генштаб ВСУ заявил, что в Украине уже погибли 16,4 тысячи россиян

26.03.22 09:57

Как правильно перейти на летнее время в Украине

26.03.22 09:46

Украина и Россия сблизились по четырем пунктам, — Эрдоган

25.03.22 15:48

Польша, Чехия и Словения разработали план для прекращения войны в Украине

25.03.22 15:21

Байден готовит «значительную речь» по Украине

25.03.22 14:48

Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ

25.03.22 12:16

В Украине отменили ВНО

25.03.22 11:20

Российские СМИ сообщили о смерти Жириновского

25.03.22 10:57

Стало известно, сколько людей принудительно вывезли из Украины в Россию

24.03.22 16:57

В Украине более 10 городов остались без питьевой воды