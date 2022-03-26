Маркиян Лубкивский

Они (частная военная компания «Вагнер») хотели убить руководство Украины: нашего президента (Владимира Зеленского) и премьер-министра (Дениса Шмыгаля).
Источник: CNN
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