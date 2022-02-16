Йенс Столтенберг

К настоящему моменту мы не увидели никаких признаков деэскалации со стороны России.
Источник: брифинг
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