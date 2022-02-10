Йенс Столтенберг

Близкий к ОПУ «слуга народа» требовал более 1 млн грн за возможность устанавливать МАФы в Киеве

В 2021 году Украина кроме себя прокормила еще 400 миллионов человек

СБУ рапортовала о предотвращении теракта в Киеве

За неделю до задержания на взятке «слуга народа» изобличал «коррупцию, которая опустошает бюджет города»

Минувшей ночью в центре Киева сожгли два крутых авто

На дороге под Харьковом нашли труп мужчины. СМИ намекают на Ярославского

Более 5 тыс. детей стали жертвами преступлений в Украине

Синоптики говорят, что сильных морозов в Украине этой зимой уже не будет

10.02.22 11:46

В 2021 году Украина кроме себя прокормила еще 400 миллионов человек

10.02.22 10:56

Близкий к ОПУ «слуга народа» требовал более 1 млн грн за возможность устанавливать МАФы в Киеве

10.02.22 09:27

В среднем киевлянин проживает в пробках без малого 10 дней в году

09.02.22 20:25

Олимпиада-2022: итоги пятого дня

09.02.22 19:00

Главные новости за 9 февраля 2022 года

09.02.22 15:39

Опубликовано видео, на котором Рябчук сам объясняет мотив своего преступления

09.02.22 14:02

Днепровский стрелок назвал мотивы своего поступка. Но потом от них отказался

09.02.22 13:01

Мотивы днепровского стрелка до сих пор остаются неизвестными

08.02.22 20:16

Олимпиада-2022: итоги четвертого дня

08.02.22 19:00

Главные новости за 8 февраля 2022 года