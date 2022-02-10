Йенс Столтенберг

Украинская армия, силы обороны стали намного сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются.
Источник: сайт НАТО
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