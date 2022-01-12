Билл Гейтс

Как только Омикрон «пройдет» через какую-либо страну, до конца года в ней должно быть гораздо меньше случаев заражений, а коронавирус можно будет рассматривать как сезонный грипп.
Источник: Twitter
Как только Омикрон «пройдет» через какую-либо страну, до конца года в ней должно быть гораздо меньше случаев заражений, а коронавирус можно будет рассматривать как сезонный грипп.
Источник: Twitter
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