Владимир Зеленский

Я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу.
Источник: ОПУ
Футболист из обоймы сборной Украины уехал играть в Россию
В Киеве педофил сбежал из-под стражи
Украина и Литва могут провести совместный чемпионат Европы по баскетболу
На Закарпатье УПЦ организовала летний лагерь для детей с инвалидностью
В Винницкой области состоялся крестный ход УПЦ к чудотворному Калиновскому кресту
В Киеве на Голосеево произошла стрельба. Ранены полицейские
Нападающий «Динамо» может уехать в Италию
Стало известно, где на Киевщине центры вакцинации против COVID-19 будут работать ежедневно
Сегодня верующие УПЦ празднуют Рождество Иоанна Крестителя
В центре Тернополя автомат с игрушками ударил током 8-летнюю девочку
В Киеве на Голосеево произошла стрельба. Ранены полицейские
Стало известно, где на Киевщине центры вакцинации против COVID-19 будут работать ежедневно
Лидер сборной Украины по футболу перенес операцию
В Минздраве рассказали, сколько еще будет длиться пандемия коронавируса
Коронавирус в Украине: заболеваемость и смертность остаются невысокими
Определился первый финалист Чемпионата Европы по футболу
Главные новости за 6 июля 2021 года
Штрафы и долги за ЖКХ разрешили списывать с банковских карт украинцев. Появился список банков
Стал известен «срок годности» COVID-сертификатов
За полгода Госкино запретило 7 фильмов и сериалов. Появился список
На итальянском фрегате замечен двойник Зеленского
Составлен список продуктов, помогающих от головной боли
Незакрытую из-за триатлона центральную часть Киева закроют из-за учений
В УПЦ издали книгу об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском
Во Львовской области молния убила ребенка
Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет найти путь к Богу
На Киевщине верующие УПЦ пройдут 50 км крестным ходом с чудотворной иконой «Призри на смирение»
Сборная Украины с разгромным счетом проиграла исторический матч на Евро-2020
В Украине стремительно взлетели цены на бензин
На Буковине верующие УПЦ пройдут 40 км крестным ходом
Война как лекарство от помутнения рассудка...
Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
В Украине готовится грандиозный кипиш?