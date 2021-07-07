Владимир Зеленский

В центре Тернополя автомат с игрушками ударил током 8-летнюю девочку

Стало известно, где на Киевщине центры вакцинации против COVID-19 будут работать ежедневно

Нападающий «Динамо» может уехать в Италию

В Киеве на Голосеево произошла стрельба. Ранены полицейские

В Винницкой области состоялся крестный ход УПЦ к чудотворному Калиновскому кресту

На Закарпатье УПЦ организовала летний лагерь для детей с инвалидностью

Украина и Литва могут провести совместный чемпионат Европы по баскетболу

Футболист из обоймы сборной Украины уехал играть в Россию

07.07.21 11:40

В Киеве на Голосеево произошла стрельба. Ранены полицейские

07.07.21 11:21

Стало известно, где на Киевщине центры вакцинации против COVID-19 будут работать ежедневно

07.07.21 10:10

Лидер сборной Украины по футболу перенес операцию

07.07.21 09:53

В Минздраве рассказали, сколько еще будет длиться пандемия коронавируса

07.07.21 09:29

Коронавирус в Украине: заболеваемость и смертность остаются невысокими

07.07.21 00:42

Определился первый финалист Чемпионата Европы по футболу

06.07.21 18:59

Главные новости за 6 июля 2021 года

06.07.21 16:47

Штрафы и долги за ЖКХ разрешили списывать с банковских карт украинцев. Появился список банков

06.07.21 15:24

Стал известен «срок годности» COVID-сертификатов

06.07.21 14:49

За полгода Госкино запретило 7 фильмов и сериалов. Появился список