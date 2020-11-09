Мирча Луческу

Выиграл СOVID-19 и проиграл фейр-плей. Я бы никогда не сыграл такой важный матч в таких условиях. Даже если бы был на противоположной стороне. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не коронавирус

Источник: «Динамомания»