Александр Лукашенко

Понимаете, им нужна жертва! Мы задержали организаторов, которые прятались, по зауголью бегали. Около трех тысяч, почти половина в Минске. Обкуренные, пьяных много, с наркотиками. Ужас!
Источник: реакция на протесты
Понимаете, им нужна жертва! Мы задержали организаторов, которые прятались, по зауголью бегали. Около трех тысяч, почти половина в Минске. Обкуренные, пьяных много, с наркотиками. Ужас!
Источник: реакция на протесты
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