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Александр Лукашенко

Автор: президент Беларуси
11.08.20 08:19
831
Александр Лукашенко

Понимаете, им нужна жертва! Мы задержали организаторов, которые прятались, по зауголью бегали. Около трех тысяч, почти половина в Минске. Обкуренные, пьяных много, с наркотиками. Ужас!

Источник: реакция на протесты

Тэги: Александр Лукашенко, мир, протесты, Беларусь

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