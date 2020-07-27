Олег Вишняков

В этом коммерческом предложении (сертификат на камеру в СИЗО) прекрасно все. Представьте, вначале чиновник ворует деньги, потом за это бабло приобретает ВИП-камеру и живет там как человек
Источник: Facebook
В этом коммерческом предложении (сертификат на камеру в СИЗО) прекрасно все. Представьте, вначале чиновник ворует деньги, потом за это бабло приобретает ВИП-камеру и живет там как человек
Источник: Facebook
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