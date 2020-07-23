Дмитрий Факовский

Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

На улицы Киева вышли автоматчики

Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?

Дом со свастикой появился в Полтаве

В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана

Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования

Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня