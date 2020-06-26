Алексей Горбунов

Я поддерживаю Ломаченко и Усика, потому что я — фанат их мастерства и таланта, а что говорят политики и телевизор, мне абсолютно все равно... У нас любимая забава — е... лучших. Е... тех, кто лучший в этой стране, и со знаменем Украины показывают, что мы и драться умеем, петь и в кино играть. Усик не имеет права сказать, что он думает? Он, бл..., мирового имени спортсмен. Извините, за мой французский, бл... Он имеет право говорить то, что считает нужным. Он — не политики, пусть они за базаром следят.

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