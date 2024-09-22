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Фото-Новости > Хамстер комбат - скам и развод лохов, «хомякам» раздали эйрдроп

Хамстер комбат - скам и развод лохов, «хомякам» раздали эйрдроп

Агата Кловская
22.09.24 10:03
114
Хамстер комбат - скам и развод лохов, «хомякам» раздали эйрдроп

Hamster Kombat (Хамстер комбат) — тапалка на базе Телеграм, которая предлагала копить виртуальные монеты, готовится к листингу на криптобиржах. Но, как оказалось, людей, которые тратили по 2-3 часа в день в течение 4-5 месяцев на сбор «хомяков», просто развели.

За два месяца более 120 миллионов человек запустили приложение Hamster Kombat (Хамстер комбат) и плотно «залипли» в нем. Постоянных «фанатов», которые неотрывно следили за судьбой Hamster Kombat — более 30 миллионов. И все они расчитывали на хорошую прибыль от «хомяка».

Сегодня Hamster Kombat (Хамстер комбат) раздал эйрдроп и, как оказалось, каждый участник игры потенциально в среднем заработает от 2-3$  до 20-50$. В среднем игрокам раздали около 2000 токенов. Сейчас цена токена на премаркетах бирж составляет 0,01$ за Hamster - получаем 20$. 

Игроки, конечно же, рассчитывали на гораздо большие суммы. Тем более, что предыдущий проект-тапалка NOT дала многим прибыль в среднем 100-300$.

Пользователи в соцсетях делятся скриншотами своих эйрдропов «Хомяка» и возмущаются:

Тэги: Хамстер комбат листинг, Хамстер комбат скам, Хамстер скам, Хамстер комбат развод, Хамстер эйрдроп

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