Кулинарная книга по вселенной Гарри Поттера выйдет уже в 2024 году

Официальная кулинарная книга по вселенной Гарри Поттера выйдет в сентябре. Об этом пишет Wizarding World.

В кулинарной книге по вселенной Гарри Поттера будет представлено более 80 рецептов французской и британской кухни, вдохновлённых фильмами о Гарри Поттере и «Фантастических тварях».

Среди блюд — фирменный пирог профессора Стебль и сэндвичи, которые герои уплетали перед квиддичем.

Каждое блюдо в кулинарной книге по вселенной Гарри Поттера сопровождается комментариями, цитатами и закулисными фактами из фильмов.

Стоимость книги начинается от $40, предзаказ доступен в Великобритании и США.