Алиша Ньюман: победительница Олимпиады подрабатывает на OnlyFans

30-летняя прыгунья с шестом из Канады Алиша Ньюман призналась, что размещает свои эротические фото и видео на сайте для взрослых OnlyFans, поскольку это помогает ей чувствовать себя увереннее.

«Конечно, у многих определённое клише, когда они думают об OnlyFans. Я не могу изменить мнение людей. Но этот сайт связал меня со многими фанатами больше, чем любую другую прыгунью с шестом в прошлом», — рассказала Алиша Ньюман.