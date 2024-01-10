Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма

В течение нескольких месяцев украинские партизаны из «АТЕШ» регулярно фиксируют усилия российских оккупационных войск по подготовке к обороне Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

По данным партизан, оккупанты серьезно воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову.

«Лишь 65 километров отделяют их к цели», — отмечают в «АТЕШ».

Так, в течение месяцев партизаны фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма. А именно:

— создаются огневые точки;

— сооружаются новые фортификационные сооружения и укрепляются старые;

— создается «терроборона»;

— усиливаются патрули.

«„АТЕШ“ и крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт. Никакие оборонительные сооружения оккупантам не помогут. Крым будет освобожден», — подытожили напоследок крымские партизаны.

Напомним, в Крыму перекрыли Керченский мост и заявили о «самолетах НАТО».