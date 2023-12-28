В Киеве подростки, насмотревшись российский сериал, создали свою банду

Главное: В Киеве задержали юношей, готовивших преступления после просмотра популярного сериала РФ.

Детали: В Киеве стражи порядка задержали банду юношей. Несовершеннолетние готовили серию преступлений на территории столицы после просмотра популярного российского сериала. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В начале декабря текущего года в полицию Киева обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные избили, а также ограбили его 16-летнего сына.

Во время проведения розыскных мероприятий были установлены причастные к совершению преступления лица.

«Мы узнали, что группа юношей, среди которых преимущественно несовершеннолетние, планировала совершать преступления на территории столицы. Злоумышленники привлекли к своей противоправной деятельности девушек, которые должны были знакомиться в интернете с парнями и приглашать на свидания. Предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. В дальнейшем, компания планировала грабить тех, кто придет на встречу», — рассказал начальник Подольского управления полиции Юрий Трембицкий.

Юноши ограбили 16-летнего парня, отобрали телефон и сдали гаджет в ломбард. «Вырученные» средства разделили между собой.

«Нарушители признались, что на преступные действия их побуждал российский сериал об криминальной жизни подростков, которым они хотели подражать», — добавил Трембицкий.

Двум юношам 2006 и 2007 годов рождения сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения.

Им грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

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