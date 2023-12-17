Анастасия Фейер из Закарпатья претендует на звание «Мисс Земля-2023»

Главное: Анастасия Фейер представляет Украину на конкурсе «Мисс Земля-2023».
Детали: 21-летняя Анастасия Фейер из Закарпатья представляет Украину на конкурсе красоты «Мисс Земля-2023».
Главное: Анастасия Фейер представляет Украину на конкурсе «Мисс Земля-2023».
Детали: 21-летняя Анастасия Фейер из Закарпатья представляет Украину на конкурсе красоты «Мисс Земля-2023».
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