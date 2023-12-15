Екатерина Тышкевич: состояние знаменитой актрисы заметно улучшилось

Главное: Екатерина Тышкевич вышла из реанимации, куда ее госпитализировали с сепсисом. Причина заболевания неизвестна.

Детали: Актриса Екатерина Тышкевич, известная своим участием в сериале «Ничто не случается дважды», сообщила о своем состоянии после 10-дневного пребывания в реанимации. В настоящее время она находится в палате, где ее сопровождают ее супруг Валентин Томусяк и мама.

После перевода в палату Екатерина Тышкевич поделилась «сториз» для своих поклонников, сделанных ее мужем. Видно, что состояние Екатерины Тышкевич все еще тяжелое, и на ее лице видны следы травм после пребывания в реанимации.

Тем не менее актриса заявила, что она постепенно выздоравливает.

СМИ сообщают, что Екатерина Тышкевич страдает головных болей. Ранее она пыталась лечиться народными методами, но это не привело к положительным результатам. Потом она решила отправиться на Бали, чтобы поправить здоровье. Недавно она вернулась в Украину и последнее время находилась в Одессе. Внезапно Екатерине Тышкевич стало плохо, и ее госпитализировали с сепсисом. Причина заболевания неизвестна.

Позднее муж актрисы вышел на связь после ее госпитализации и рассказал, что через неделю в реанимации ей становится лучше.