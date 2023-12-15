Pornhub 2023: украинское порно впервые победило российское

Главное: Украина попала в топ-20 стран по просмотру порно в 2023 году, следует из обзора сайта PornHub. При этом запрос «украинское порно» оказался на седьмом месте.

Детали: Украинское порно в Украине стало впервые популярнее российского. Об этом говорится в итоговой статистике Pornhub за 2023 года.

Сайт назвал главные тренды мира и отдельно по странам, самые популярные запросы и статистику просмотров. Украина в этом году в списке первой двадцатки за просмотрами заняла 14-е место, поднявшись на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

В Украине категории «MILF», «хентай», «аниме», «лесбиянки» и «анал» вошли в первую пятерку запросов.

Запрос «украинское порно» оказался на седьмом месте, а «русское домашнее» — на девятом. Интересно, что в 2022 году запрос «украинское порно» вообще не попал в топ.

Самыми популярными запросами в мире в этом году были «хентай», «MILF», «лесбиянки» и «японское».