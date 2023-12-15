Сантьяго Капуто: на теле советника президента Аргентины обнаружили блатные наколки на русском

Главное: На руке советника президента Аргентины Сантьяго Капуто есть наколка на русском: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж».

Детали: На теле советника президента Аргентины Сантьяго Капуто есть «тюремные» татуировки на русском языке. Об этом сообщает портал Noticias.

«Еще одной особенностью Капуто является то, что его тело покрыто татуировками на русском языке, которые он взял из книги, подаренной ему другом, и которые стали отметками этого периода на всю его жизнь (в буквальном смысле)», — говорится в публикации.

По данным издания, книга называлась «Российская криминальная энциклопедия татуировок» («Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia»).

Пользователи соцсети Х опубликовали фотографию Сантьяго Капуто, где на его предплечье хорошо видна надпись на русском: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж».