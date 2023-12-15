Путин хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр, - Bild

Главное: Путин собирается захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.

Детали: РФ намерена продолжать войну до 2026 года и хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, до конца 2024 года Москва планирует установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области.

До конца 2026 года планируется наступать далее на запад до Днепра, захватив значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.