KISS показали своих цифровых аватаров

Главное: Группа KISS представила цифровых аватаров. Отныне они будут «играть» на концертах.

Детали: Группа KISS после заявления о распаде представила цифровых аватаров, которые отныне будут «играть» на концертных площадках вместо них

Демонстрацию выступления KISS показали на одном из концертов в рамках прощального тура End of the Road в Мэдисон-сквер-гарден.