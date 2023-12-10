KISS показали своих цифровых аватаров

Главное: Группа KISS представила цифровых аватаров. Отныне они будут «играть» на концертах.
Детали: Группа KISS после заявления о распаде представила цифровых аватаров, которые отныне будут «играть» на концертных площадках вместо них
Главное: Группа KISS представила цифровых аватаров. Отныне они будут «играть» на концертах.
Детали: Группа KISS после заявления о распаде представила цифровых аватаров, которые отныне будут «играть» на концертных площадках вместо них
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