Яна Булгачева: украинский трансгендер снялся для казахстанского PlayBoy

Главное: Трансгендер из Украины Яна Булгачева стал/стала лицом PlayBoy Казахстана.

Детали: Трансгендер Яна Булгачева снялся/снялась для казахстанского журнала PlayBoy.

До недавнего времени он/она была Ульяна Булгачева.

А 10 лет назад Яна Булгачева мужчиной по имени Игорь.