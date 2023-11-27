Беспилотник «Термит»: РФ запустила производство ударных минивертолетов

Главное: РФ начала серийное производство ударных беспилотных минивертолетов «Термит», которые могут нести 3 авиационных корректируемых ракеты.
Детали: Россия заявила о начале серийного производства ударных беспилотных минивертолетов «Термит».
Главное: РФ начала серийное производство ударных беспилотных минивертолетов «Термит», которые могут нести 3 авиационных корректируемых ракеты.
Детали: Россия заявила о начале серийного производства ударных беспилотных минивертолетов «Термит».
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