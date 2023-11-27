Беспилотник «Термит»: РФ запустила производство ударных минивертолетов

Главное: РФ начала серийное производство ударных беспилотных минивертолетов «Термит», которые могут нести 3 авиационных корректируемых ракеты.

Детали: Россия заявила о начале серийного производства ударных беспилотных минивертолетов «Термит».

На фото и видео с завода можно заметить около десятка беспилотников «Термит» разной степени готовности, и как минимум три из них — на финальных этапах сборки.

Справка: «Термиты», согласно заявленным характеристикам, могут нести 3 авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 мм, которые могут уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 6 км.