Книги на «кошачьем языке» выпускает издательство The Meow Library

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Германия развернет в Украине еще одну систему Patriot зимой

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Крымские партизаны сообщают о ночных ударах по воинским частям в Крыму

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В России заявили об атаке дронов на воинскую часть в Волгоградской области

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 322 900 солдат

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В Китае - вспышка непонятного вируса, который атакует детей

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Определены соперники сборной Украины в плей-офф отбора Евро-2024

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