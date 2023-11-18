2600-летний глиняный горшок в Иранском музее превратили в мусорник

Главное: Иранский музей подвергся критике из-за использования 2600-летнего глиняного горшка в качестве мусорного бака.

Детали: Иранский Археологический музей Рашта подвергся критике после того, как газета Etemad сообщила, что музей использовал глиняный горшок, относящийся к мидийской эпохе, в качестве мусорного бака. Глиняный горшок датируется 2600-летним периодом.

Куратор попытался оправдать халатность, заявив, что из музея могли быть украдены пластиковые или деревянные урны для мусора.

Иран, известный своим тысячелетним культурным наследием, сталкивается с трудностями в сохранении таких бесценных артефактов. Пренебрежение, недостаточное обслуживание и воздействие на окружающую среду некоторых исторических мест и артефактов еще больше усиливают беспокойство по поводу общего состояния их сохранности.

Справка: Раштский музей открылся в 1971 году. Археологический отдел музея находится на цокольном этаже и включает в себя 40 экспозиций, на которых представлены доисламские археологические находки из Гилана и других частей страны.

Справка: Мидяне были древним иранским народом, говорившим на мидийском языке и населявшим территорию, известную как Мидия, между западным и северным Ираном в 678 г. до н. э. — ок. 549 г. до н. э.). Мидяне документированы в ассирийских источниках конца 9 века до нашей эры.