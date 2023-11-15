Артур Билан: профессиональный рыбак сборной Украины сбежал из страны

Главное: Профрыбак Артур Билан не вернулся в страну после соревнований в Италии.

Детали: Профессиональный рыбак из сборной Украины Артур Билан решил не возвращаться на родину после соревнований в Италии.

Об этом сообщил капитан сборной Даниил Лясов, опубликовав скриншот сообщения Артура Билана.

«Жена не хочет жить в постоянном стрессе и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу, и не слышать взрывов. И естественно жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию. А это так! У меня 2 повестки, возможностей у нас нет решить вопрос. А мы хотим жить!», — написал Артур Билан.