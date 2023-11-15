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Фото-Новости > Артур Билан: профессиональный рыбак сборной Украины сбежал из страны

Артур Билан: профессиональный рыбак сборной Украины сбежал из страны

Агата Кловская
14.11.23 20:07
153
Артур Билан: профессиональный рыбак сборной Украины сбежал из страны

Главное: Профрыбак Артур Билан не вернулся в страну после соревнований в Италии.

Детали: Профессиональный рыбак из сборной Украины Артур Билан решил не возвращаться на родину после соревнований в Италии.

Об этом сообщил капитан сборной Даниил Лясов, опубликовав скриншот сообщения Артура Билана.
 
«Жена не хочет жить в постоянном стрессе и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу, и не слышать взрывов. И естественно жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию. А это так! У меня 2 повестки, возможностей у нас нет решить вопрос. А мы хотим жить!», — написал Артур Билан.
 

Тэги: Артур Билан

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