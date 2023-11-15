Артур Билан: профессиональный рыбак сборной Украины сбежал из страны

Главное: Профрыбак Артур Билан не вернулся в страну после соревнований в Италии.
Детали: Профессиональный рыбак из сборной Украины Артур Билан решил не возвращаться на родину после соревнований в Италии.
Главное: Профрыбак Артур Билан не вернулся в страну после соревнований в Италии.
Детали: Профессиональный рыбак из сборной Украины Артур Билан решил не возвращаться на родину после соревнований в Италии.
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