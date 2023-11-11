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Фото-Новости > Светящаяся обезьяна, которую создали китайцы, прожила лишь 10 дней

Светящаяся обезьяна, которую создали китайцы, прожила лишь 10 дней

Агата Кловская
11.11.23 09:42
169
Светящаяся обезьяна, которую создали китайцы, прожила лишь 10 дней

Главное: Ученые создали светящуюся обезьяну. Она прожила лишь десять дней, ветеринары усыпили обезьяну из-за дыхательной недостаточности и гипотермии.

Детали: Китайские ученые создали светящуюся обезьяну-химеру из двух наборов ДНК. Об этом сообщает CNN.

Ученые создали один организм из стволовых клеток макаки-крабоеда, внедренных в эмбрион такого же вида обезьян. Чтобы определить, какие ткани выросли из чужеродных клеток, эксперты использовали зеленый светящийся белок.
 
В итоге 40 эмбрионов были имплантированы в тела самок — и лишь в одном случае на свет появился живой детеныш-химера. Он прожил десять дней — ветеринары усыпили его из-за дыхательной недостаточности и гипотермии.
 
Ученые надеются, что их исследование сможет помочь сохранению исчезающих видов животных.
 

Тэги: ученые, наука, обезьяна

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