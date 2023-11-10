Bleu Royal: самый крупный голубой бриллиант продали за бешенные деньги

Главное: Самый крупный голубой бриллиант «Bleu Royal» продали почти за $44 млн.

Детали: Самый крупный голубой бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукционе, ушел с молотка почти за $44 млн. Об этом сообщает аукционный дом Christie's

Бриллиант, известный как «Bleu Royal», считается одним из наиболее редких в мире.

Масса «Bleu Royal» — 17,61 карата, 50 предыдущих лет он был экспонатом частной коллекции.