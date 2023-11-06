В Киеве водитель маршрутки продавал наркоту прямо на остановке

Главное: Столичная полиция задержала водителя одной из маршруток, который занимался продажей наркотиков. Сбыт он поставил «на поток».

Детали: В столице задержали водителя маршрутки «Киев — Малин», который продавал наркотики прямо на остановке общественного транспорта.

Так, полицейские Святошинского управления полиции получили оперативную информацию о том, что водитель фирмы межобластных пассажирских перевозок занимается сбытом наркотических веществ.

«Водитель, работавший водителем маршрутки сообщением „Малин — Киев“, перевозил наркотическое средство в столицу автобусом из города Малин Житомирской области и занимался его продажей на остановке общественного транспорта», — рассказали в прокуратуре.

Как добавили в полиции в Киеве, в результате обыска по месту жительства 37-летнего мужчины следователи обнаружили и изъяли очередную партию «товара», подготовленную к сбыту. В общей сложности, у нарушителя изъято 100 граммов наркотического вещества.

Маршрутчику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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