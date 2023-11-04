Золото времен Гетманщины нашли археологи в Белой Церкви

Главное: В Белой Церкви обнаружили артефакты древнерусского и казацкого времён. Среди них оказался уникальный набор золотых украшений, созданный примерно во времена Гетманщины.

Детали: Архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины продолжает проводить охранные археологические исследования. В ходе работ на территории древнего города в Белой Церкви (Киевская обл.) обнаружен и полностью исследован ряд объектов древнерусского и казачьего времени, обнаружено большое количество ярких и разнообразных артефактов.

Настоящей научной сенсацией стало обнаружение золотых украшений, найденных в культурном слое 17-18 веков. Это, скорее всего, связано с бурными историческими событиями времён Гетманщины. Сокровище состоит из 12 золотых предметов весом около 28 граммов и перламутровых бусин, спрятанных в небольшой керамический сосуд.

Сокровищ времёна Гетманщины – крайне редкая находка, имеющая большое научное и общественное значение. Она иллюстрирует значительное развитие материальной культуры населения Украины, подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства казачьего государства.

Все найденные предметы переданы на хранение в фонды Археологического музея ИА НАН Украины.