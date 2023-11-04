Белоснежка и семь гномов (2024): Disney отложила выход «политкорректного» ремейка

Главное: Белоснежка и семь «политкорректных гномов» отменяются. Disney отложила выход в 2024 году ремейка «Белоснежка и семь гномов» в попытке избежать финансовой катастрофы.

Детали: Продюсеры нового ремейка «Белоснежка и семь гномов» опасаются, что фильм, на производство которого Disney уже потратила $330 млн, провалится в прокате и сведёт на нет любые шансы на будущие спин-оффы.

Изначально в новой «Белоснежке» должны были появиться семь «политкорректных» гномов. Но позже персонажей всё же заменили на компьютерную графику, и отправили проект на доработку.