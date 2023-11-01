ABBA снова вместе: впервые за 36 лет

Главное: Солисты легендарного музыкального коллектива ABBA появились вместе на публике. Впервые за 36 лет.

Детали: Прошло уже 50 лет с момента основания шведской группы ABBA. Недавно солисты легендарного музыкального коллектива появились вместе на публике. Это произошло впервые за 36 лет.

Эксклюзивный выход в свет кумиров был запечатлен папарацци.

Справка: Шведская поп-группа ABBA, созданная в 1972 году, названная по первым буквам имён исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров