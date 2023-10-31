Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день

Главное: В Киеве может быть вспышка гепатита А, как ранее в Винницкой области.

Детали: Киев находится в зоне потенциальной опасности из-за вспышки гепатита А в Винницкой области, — заявили в КГГА

Жителям города посоветовали усилить контроль за «собственной инфекционной безопасностью». Для этого необходимо:

— тщательно мыть руки,

— посуду,

— употребляемые сырыми продукты,

— пить бутилированную или кипяченую воду.

В КГГА напоминают, что инкубационный период заболевания длится от 7 дней до 1,5 месяца.

Как правило, болезнь начинается с симптомов, подобных ОРВИ: общая слабость, катаральные проявления, головные боли, повышение температуры тела до 37,5 — 39°С.

Такие проявления сохраняются от 1 до 3 дней. Затем исчезает аппетит, могут появиться дискомфортные ощущения в области печени.

Также наблюдается пожелтение слизистых и кожи.