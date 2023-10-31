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Фото-Новости > Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день

Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день

Агата Кловская
31.10.23 18:23
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Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день

Главное: В Киеве может быть вспышка гепатита А, как ранее в Винницкой области.

Детали: Киев находится в зоне потенциальной опасности из-за вспышки гепатита А в Винницкой области, — заявили в КГГА

Жителям города посоветовали усилить контроль за «собственной инфекционной безопасностью». Для этого необходимо:
— тщательно мыть руки,
— посуду,
— употребляемые сырыми продукты,
— пить бутилированную или кипяченую воду.
 
В КГГА напоминают, что инкубационный период заболевания длится от 7 дней до 1,5 месяца.
 
Как правило, болезнь начинается с симптомов, подобных ОРВИ: общая слабость, катаральные проявления, головные боли, повышение температуры тела до 37,5 — 39°С.
 
Такие проявления сохраняются от 1 до 3 дней. Затем исчезает аппетит, могут появиться дискомфортные ощущения в области печени.
 
Также наблюдается пожелтение слизистых и кожи.
 
В тему: Вспышка гепатита А: в Виннице в больницах находятся 174 человека
 
 
 

Тэги: Киев, здоровье, Киевская область, Винницкая область, гепатит А

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